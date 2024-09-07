2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın iddialı isimlerinden Toprak Razgatlıoğlu geçirdiği kaza sonrasında büyük korku yaşatmıştı. Fransa etabının serbest antrenman seansında kaza yapması üzerine acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Toprak Razgatlıoğlu’nun son durumu yakından takip ediliyordu.

Toprak Razgatlıoğlu’ya Ne Oldu?

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu olan Toprak Razgatlıoğlu 8. ayak yarışlarına katılmıştı. Dünya Superbike Şampiyonası’nda Fransa’da serbest antrenman seansına girmişti. Ancak kontörlü kaybettikten sonra yere düşen ve uzun bir mesafede sürüklenen Toprak Razgatlıoğlu, daha sonrasında ise pist dışına çıkmıştı. Yaşanan bu durum sonrasında sağlık durumu merak edilen sporcunun son durumu belli oldu.

Toprak Razgatlıoğlu’nun Son Durumu Ne?

Sosyla medyada da gündem olan bu kaza sonrasında Toprak Razgatlıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında durumunun iyi olduğunu belirten milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, “Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sağlık durumu iyi olmasına karşın sporcu, Fransa’daki etapta yer alamayacak.