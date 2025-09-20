Cumartesi, Eylül 20, 2025

Trafik Denetimlerinde 17 Motosiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı

İstanbul’da trafik güvenliğini riske atan 17 motosiklet sürücüsü tespit edilerek cezalandırıldı; bazı sürücülerin belgeleri iptal edilirken motosikletler trafikten men edildi.
Özge Tekeli
41 dakika önce
0 0
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 17 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler, Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerine yoğun ihbarlar alınmasının ardından yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüleri video kayıtlarıyla tespit ederek yakaladı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; tescil belgesi bulundurmamak, plaka değişikliği yapmak, teknik değişiklik ve abart egzoz kullanımı gibi birçok maddeye aykırı davranışlardan dolayı idari para cezası verildi.

Denetimlerde iki motosiklet sürücüsünün sürücü belgeleri iptal edilirken, işlem yapılan tüm motosikletler trafikten men edildi. Ayrıca şahıslar hakkında “Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakanlık yetkilileri, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlara hızlı müdahale edileceğini belirtti.

