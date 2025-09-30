Trafikte Taşlı Saldırı Yapan Kişi Yakalandı

İstanbul’da trafikte yaşanan kavga sırasında bir sürücüye taşla saldıran kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin İ.B. olarak belirlendiğini ve şüphelinin emniyet ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında trafik güvenliğini tehlikeye atan, kuralları hiçe sayan ve diğer sürücülere tehdit oluşturan davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşların bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin ve yasal süreçlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.