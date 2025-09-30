Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025 54 dakika ago
Trafikte Taşlı Saldırı Yapan Kişi Yakalandı 1 saat ago
18 İlde Dev Operasyon: 984 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi 1 saat ago
Kadınlar Eğitim Süresinde Erkekleri Geride Bıraktı 2 saat ago
Türkiye’de İşsizlik Oranı Ağustos’ta Yüzde 8,5’e Yükseldi 2 saat ago
Kadın Millî Takımı, Arnavutluk ile İstanbul’da İki Hazırlık Maçı Yapacak 2 saat ago
“Ben Onun Annesiyim” Dizisi 24 Ekim’de Başlıyor 3 saat ago
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başlıyor: Kontenjan Sayısı Artırıldı 4 saat ago
Galatasaray’ın 2025 Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig Fikstürü Belli Oldu 5 saat ago
KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu 5 saat ago

Trafikte Taşlı Saldırı Yapan Kişi Yakalandı

İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran şahıs kısa sürede yakalanarak emniyete teslim edildi; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, benzer olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Trafikte Taşlı Saldırı Yapan Kişi Yakalandı

İstanbul’da trafikte yaşanan kavga sırasında bir sürücüye taşla saldıran kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin İ.B. olarak belirlendiğini ve şüphelinin emniyet ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında trafik güvenliğini tehlikeye atan, kuralları hiçe sayan ve diğer sürücülere tehdit oluşturan davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşların bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin ve yasal süreçlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX