Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Atalay, TÜRK-İŞ’in asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına artık katılmayacağını ifade ederek, “Bu açıklanan ücret 6 aylık da olsa yıllık da olsa kabul edilemez. Adil olmayan komisyonda 50 yıldır durduk, artık biz yokuz” dedi.

Çok İddia: “Rakamdan Haberimiz Yoktu”

Ergün Atalay, rakamdan haberlerinin bile olmadığını söyledi. “Son toplantıya katılmama kararı aldık çünkü 3 toplantı boyunca bize bir rakam sunulmadı. Biz insanca yaşanacak bir ücret talep ettik ve talebimizi 29 bin 583 TL olarak açıkladık. Ancak hiçbir aşamada önerimiz dikkate alınmadı. Dün akşam saat 18.30’da toplantıya çağrıldık ama bu koşullarda katılmamızın bir anlamı yoktu.” diyerek duruma tepki göstere uzman isim, asgari ücretin son yıllarda bir geçim ücreti haline geldiğinin de altını çizdi.

“Bir Daha Çağırmasınlar”

Atalay, komisyonda TÜRK-İŞ’in etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, “Bizim taleplerimizi dikkate almayan bir komisyonda bulunmamızın anlamı yok. Buradan duyuruyorum: Bir daha bizi çağırmasınlar. Biz yokuz artık” şeklinde konuştu.