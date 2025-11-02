Türkiye, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı su yönetimi konularında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na ev sahipliği yapacak. Forum, 5–6 Mayıs 2026 tarihlerinde “Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme” ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etkinliğin Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla düzenleneceğini açıkladı. Yumaklı, forumun su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum konularında uluslararası düzeyde sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin neden olduğu orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi olayların küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, bu sorunların çözümünün ancak ortak bir kararlılıkla mümkün olabileceğini vurguladı. Yumaklı, “Türkiye, su kaynaklarının etkin yönetimi ve iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde sorumluluk üstlenmektedir. Bu forum; bilim insanları, araştırmacılar ve karar vericilerin bir araya gelerek ortak çözümler geliştirmesine zemin hazırlayacaktır.” dedi.

İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun bugüne kadar gerçekleştirilen dört oturumuyla su yönetimi alanında uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendiren önemli bir platform haline geldiğini hatırlatan Yumaklı, 2026 yılında düzenlenecek beşinci forumun da küresel su politikalarına yön verecek bir buluşma olacağını ifade etti.

Forum kapsamında, iklim değişikliğine dayanıklı su yönetimi, inovatif uygulamalar ve bölgesel iş birliği modelleri gibi konular ele alınacak. Etkinliğe farklı ülkelerden bilim insanları, uzmanlar, kamu temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri katılacak.

Yumaklı, tüm paydaşları su yönetimi alanında iş birliğini güçlendirmek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir adımlar atmak amacıyla İstanbul’da bir araya gelmeye davet etti.