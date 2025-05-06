AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile ilgili paylaşım yaparak Türkiye’deki deprem tehlikelerini ortaya çıkardı.

Deprem ülkesi Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ülke genelinde önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bugün kamuyla paylaşılan çalışmaya özel bir video da hazırlandı. Açıklamalara göre Türkiye’de üniversitelerden kamu kurumlarına kadar alanında uzman araştırmacılar tarafından yapılan çalışma ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası çıkarıldı. Herkesin erişimine açılan harita sayesinde ülkedeki deprem tehlikeleri bir bir gösterildi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası Nasıl İndirilir?

https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilen sistem üyelik ile çalışıyor. İlk girişte üyelik işlemlerini yapmak zorunda olan kullanıcılar ardından aynı üyelik bilgileri ile sistemde oturum açabiliyor. Üstelik giriş için e-devlet üzerinden güvenli oturum şartı da bulunuyor.

Üyelik ve oturum açma işlemleri tamamlandıktan sonra ise harita üzerinden istenilen işlem yapılabiliyor. Ülke genelinin yanı sıra belirli il ve ilçeye yönelik detaylı deprem analizlerini görüntülemek ve tehlikeleri görebilmek de mümkün. Haritada renklendirme sistemi ile analiz yapıldığı için bu renklere göre tehlikeli bölgeler görülebiliyor. “Haritada renkler ivme değerlerine karşılık gelmektedir. Rengin açık sarıdan koyu kırmızıya doğru geçişi tehlikenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.” denilerek açıklanan renkler bu doğrultuda yorumlanabiliyor.

Türkiye’de 485 Fay Var

AFAD verilerine göre Türkiye’de harita üzerinde de işlenmiş 485 diri fay segmenti bulunuyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası için yapılan bilgilendirmelerde projenin 2019 yılı itibariyle başladığı belirtildi. 7 üniversite ve kamu kurumunda çalışan alanında uzman araştırmacının ortak çalışması ile ortaya çıkan bu durum, depremler yaşandıkça güncellenecek.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası Ne İfade Ediyor?

Haritanın paylaşılması sonrasında sosyal medyada haritanın risk içeren bölgeleri gösterdiği şeklinde bir algı oluştu. Bu durumun ortaya çıkması sonrasında konuyla ilgili yeni bir açıklama Deprem Daire Başkanı Akgün’den geldi. Akgün, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir” diyerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın ne ifade ettiğini açıkladı.