Türkiye Genelinde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu İle 169 Şüpheli Yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı denetimlerinde 169 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlarda ayrıca 783 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, operasyonların 81 ilde, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi. Denetimlerde toplam 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 132’sinin yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ve 5 bin 761 noktada görev aldı. Bu alanlarda 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina ve 457 terminal kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.