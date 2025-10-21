Türkiye Trafiğinde 33 Milyon Araç Var: En Fazla Tercih Edilen Marka ve Renk Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Resmî istatistiklere göre 30 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33 milyon 20 bin 263 oldu. Bu araçların yüzde 51,6’sını otomobiller oluşturdu.

TÜİK verilerine göre otomobillerden sonra en yüksek paya motosikletler (yüzde 21) ve kamyonetler (yüzde 14,7) sahip oldu. Arazi taşıtları arasında traktörlerin payı yüzde 7, kamyonların yüzde 3,1, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin binde 7 ve özel amaçlı araçların binde 3 olarak kaydedildi. Aynı dönemde 38 bin 769 aracın trafik kaydı silindi.

Eylül 2025’te trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 196 bin 338 olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 8,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,6 oranında azaldı. Yeni tescillerin yüzde 45,3’ünü motosikletler, yüzde 40,9’unu otomobiller oluşturdu.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Markaları

Geçtiğimiz ay Türkiye’de 80 bin 390 adet otomobil trafiğe kaydedildi. Eylül ayında kaydı yapılan otomobillerde Renault yüzde 13,4’lük payla ilk sırada yer aldı. Renault’u Fiat (yüzde 8,8), Volkswagen (yüzde 7,3), Toyota (yüzde 6,2) ve Hyundai (yüzde 5,8) izledi. Diğer öne çıkan markalar arasında Opel, Citroën, Skoda, Peugeot, Nissan, Mercedes-Benz, Dacia, Chery, BYD, BMW, Cupra, Ford, Togg, Audi ve Kia bulunuyor.

2025’in Ocak–Eylül döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerin yakıt türlerine bakıldığında benzinli araçların yüzde 45,7 payla ilk sırada olduğu görüldü. Hibrit araçlar yüzde 26,8, elektrikliler yüzde 17,2, dizeller yüzde 9,2 ve LPG’liler yüzde 1,1 oranında pay aldı. Aynı dönemde trafiğe çıkan 789 bin 627 otomobilin yüzde 29,6’sı 1300 cc ve altı motor hacmine sahipti.

En Çok Gri Renkli Otomobiller Tercih Edildi

Renk dağılımında ise gri otomobiller yüzde 40,1’lik oranla en çok tercih edilen renk oldu. Griyi beyaz (yüzde 24,6) ve siyah (yüzde 13,6) takip etti. Diğer popüler renkler arasında mavi (yüzde 11,8), yeşil (yüzde 4,4) ve kırmızı (yüzde 3,8) yer aldı. Kahverengi, sarı, turuncu ve diğer renklerin toplam payı yüzde 1’in altında kaldı.