Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye’de yaşanan bir sızıntıya yönelik bilgiler verdi. Türkiye’deki 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını belirten Uraloğlu, olayın pandemi sürecinde yaşandığını ve önlenemediğini ifade etti.

Türkiye’de Çalınan Kimlik Verileri Neler?

Türkiye’de çalınan kimlik verilerinin şunlar olduğu söyledi;

C. kimlik numarası

Adres

Cep telefonu numarası

Çalınma olayına dair ilk bilgiler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılırken olayla ilgili bağlantıların kaldırılmaları istenmişti. Ancak Google Drive gibi sistemlerden bilgiler kaldırılmış olsa da çalıntı bilgilerin ele geçiren kişilerde kaldığı biliniyordu. Hükümet tarafından yıllardır merak edilen konuyla ilgili ilk açıklama bugün geldi. Bakan Uraloğlu açıklamasında “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.” dedi.