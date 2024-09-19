Türkiye’de EYT ile birlikte emekli sayısının artması, devlete yüksek maliyet getirdi. Emeklilik sistemine yönelik yapılan son açıklamalarda ise 1.63 çalışanın 1 emekliye baktığı belirtildi. Normalde bu oranın ise 4’te 1 olması gerekiyor. Doğru bir ekonomik programın sürdürülebilmesi ve emeklilik sisteminin korunabilmesi adına bu oranın 4’te 1 olması istenirken Türkiye’deki tablo, ekonomik anlamda sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin olmadığını ortaya çıkarıyor. Konuyla ilgili yeni bir değerlendirme ise Hürriyet yazarı Noyan Doğan’dan geldi.

“Finanse Etmesi Mümkün Değil”

Hürriyet Yazarı Noyan Doğan SGK’nın 2024 yılı itibariyle Ocak ve Haziran aylarındaki istatistiklerini köşesine taşıdı. 1.63 çalışanın 1 emekliye baktığını aktaran Doğan, kabul gören 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi durumundan çok uzak bir tablonun Türkiye’de yer aldığını ifade etti. Türkiye’de 1980’li yıllarda bu oran 3.3 çalışandı. Türkiye uzun yıllardan beri bu dengeyi sağlayamadığı gibi emeklilik sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeler ile durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğan’ın paylaştığı verilere göre SGK’da öne çıkan istatistikler şöyle;