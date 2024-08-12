Türkiye’de genel yanılgılar, en dindar il konusunda farklılıkları ortaya çıkarıyor. Yapılan son araştırma ise Türkiye’deki bu durumu net bir şekilde ortaya çıkardı. Yıllardan beri dindar olarak bilinen pek çok il sıralamada yer alamadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından araştırmada en dindar iller ile en çok cami olan iller belli oldu.

İşte Türkiye’nin En Dindar İlleri

Türkiye’de kişi başına düşen cami sayısında Kastamonu ön plana çıkmış durumda. TÜİK araştırmasında kişi başına düşen cami sayısına göre hesaplama yapılıyor. Bu kapsamda nüfusa göre cami oranlarında son tablo şöyle;

Kastamonu: 145 kişiye 1 cami

Samsun: 497 kişiye 1 cami

Konya: 705 kişiye 1 cami

Ankara: 1.807 kişiye 1 cami

İstanbul: 4.500 kişiye 1 cami

Türkiye’de En Çok Cami Olan İller

Türkiye’de en çok cami olan iller sıralamasında ise ilk sırada İstanbul bulunuyor. İstanbul’u Konya takip ediyor.