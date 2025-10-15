Perşembe, Ekim 16, 2025

Türkiye ile Çin, su ürünleri ve badem ihracatını kolaylaştıracak protokoller imzalayarak tarımsal ticaretin önünü açtı.
Özge Tekeli
12 saat önce
Türkiye’den Çin’e Su Ürünleri ve Badem İhracatı İçin Yeni Protokoller İmzalandı

Türkiye ile Çin arasında tarımsal ticaret ilişkileri güçleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, Türkiye’den Çin’e su ürünleri ve badem ihracatını kolaylaştıracak protokolleri Şangay’da imzaladı.

Protokoller kapsamında somon, çipura ve levrek ihracatının önü açılırken, badem ihracatına ilişkin süreçler de hızlanacak. Yumaklı, iki ülke arasındaki tarım iş birliğinin küresel gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti ve teknik ekiplerin ticareti geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye; kanatlı ürünler, fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatında dünya lideri konumunda bulunuyor. Yumaklı, Çin pazarına kiraz ihracatını yeniden başlatmak için teknik hazırlıkların tamamlandığını ve turunçgiller için de süreçlerin kısa sürede sonuçlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sun Meijun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 33 milyar dolara ulaştığını, tarım ürünleri ticaretinin de istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurguladı. Çinli yetkili, Türk tarım ürünlerinin Çinli tüketicilerle buluşmasının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

