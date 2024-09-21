Türkiye’deki doğal gaz üretim çalışmalarına destek verecek yüzer doğal gaz üretim platformu teslim alındı. Türkiye ile Singapur arasında yapılan ticaret anlaşması kapsamında Singapur’dan getirilen platform, Çanakkale’de karşılandı. Türkiye’de bir ilk olacak yüzer doğal gaz platformu, 51 günlük yolculuk sonrasında Türkiye sınırlarına ulaştı.

Karadeniz’e İlk Yüzer Doğal Gaz Platformu Kurulacak

Türkiye’de bir ilk olacak yüzer doğal gaz platformu, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda kullanılacak. Tesis sayesinde üretimlerin iki katına artacağı ifade edilirken günlük 20 milyon metreküplük üretimin hedeflendiği belirtildi. Hedeflerin gerçekleşmesi halinde ise sadece bu tesisten elde edilen gaz ile 4,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı doğrudan karşılanmış olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni çalışma ile ilgili bilgileri paylaştı.

“10 Milyon Metreküplük Üretim Yapacak”

Yeni yüzer platformun çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar konuyla ilgili “10-10,5 milyon metreküplük günlük üretimi burada gerçekleştireceğiz. Deniz tabanından gazı alacağız, burada bu işlemleri yapıp ondan sonra da yaklaşık 180 kilometre mesafede karada BOTAŞ’ın hattına bağlayacağız. Tabii ilklerden birine bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu tesis, hakikaten bizim denizdeki üretim üssümüz olacak. Biliyorsunuz bizim ilk üretim üssümüz Filyos’taki kara tesislerimiz. Orada ilk fazda, bugün 6 milyon metreküpün üzerinde bir üretimle yaklaşık 2,6 milyon hanemize doğal gazı götürüyoruz. İnşallah orasında 2025 yılının ilk çeyreğinde, 10 milyon metreküpe çıkacağız. Bu üretim üssünü de aktif hale getirdiğimizde, önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde, 2026 yılında inşallah burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu, yaklaşık 7,5 milyar metreküp yıllık üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının neredeyse yüzde 7,5-8’ini karşıladığımız, yüzde 15’ini karşıladığımız bir hale bizi getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli çok tarihi bir gün.” dedi.

Yüzer gaz platformu Türkiye’de. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 20 yıl boyunca günlük 10 milyon metreküplük doğal gaz üretecek. pic.twitter.com/ke6zzSRbeE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2024

300 metre uzunluğunda olan yüzer platform, 58 metre genişliğinde. Büyük boyutları ile geniş bir alanda çalışma imkanı sağlayan platform, 2025 yılı itibariyle bölgeye gönderilecek. 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanan tesiste 140 personel görev alacak. 20 yıl boyunca görev yapması hedeflenen platform, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olacak.