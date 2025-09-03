Türkiye’ye Uluslararası ve Ulusal Seviyede Aranan 14 Suçlu İade Edildi

Türkiye, farklı ülkelerde kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlunun ülkeye iadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda tamamlandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında uluslararası kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye’ye getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü üyeleri, çocuk istismarı failleri, yağma ve dolandırıcılık suçluları yer aldı.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle sürdürülen işbirliğinin operasyonun başarısında kritik rol oynadığını ifade etti.

Yakalanan kişiler ve suçları şöyle sıralandı: Gürcistan’da A.G. Örgütü üyesi T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D. ve E.Ç.; Arnavutluk’ta K.K. ve T.Y.; Senegal’de O.G.; Almanya’da G.Ç. ve M.C.Ü.; Yunanistan’da ise M.U. gözaltına alındı. Suçlar arasında yağma, tehdit, çocuk cinsel istismarı, kasten öldürme, dolandırıcılık, uyuşturucu bulundurma ve göçmen kaçakçılığı gibi ağır suçlar bulunuyor.

Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile birlikte operasyonlarda görev alan emniyet birimlerine teşekkür ederek, Türkiye’den kaçan suçluların uluslararası işbirliğiyle yakalanmasının sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleri ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri tarafından koordineli şekilde yürütüldü.