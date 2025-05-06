Üçüncü Dini Bayram Mecliste! Üçüncü Dini Bayram Hangisi Olacak?

Türkiye’de iki dini bayram bulunurken üçüncü dini bayram için teklif sunuldu. İşte konuyla ilgili detaylar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için hazırlanan yeni teklif, tüm Türkiye’de geniş yer buldu. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olarak iki dini bayramın kutlandığı Türkiye’de bu bayramlara ek bir dini bayramın daha resmiyet kazanması talep edildi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan teklif önümüzdeki günlerde görüşülecek. Teklifin kabul edilmesi sonrasında ise 2025 sonrasında bir yılda 3 dini bayram kutlanmaya başlanacak.

Üçüncü Dini Bayram Ne Olacak?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın önerisine göre üçüncü dini bayram Kerbela olacak. Bu kapsam dahilinde Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını öneren Sarıbal, 10 Ekim 680’de yaşanan ve hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de yaşanan Kerbela’nın dini bayram olarak kabul edilmesini istedi. Alevi inancına göre çok önemli bir gün olan Kerbela, oruçların tutulduğu, matemin yaşandığı ve kurban kesildiği bir gün.

Milletvekili Sarıbal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ise “Aşure Günü’nün dini bayram ilan edilmesi; toplumsal barışı güçlendirecek, inançlar arası saygıyı artıracak ve devletin tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu yönündeki güveni pekiştirecektir.” dedi.

Kerbela Olayı Nedir?

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 tarihinde (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde meydana gelen, İslam tarihinin en acı olaylarından biridir. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki ailesi ve yakınlarının, Emevi Halifesi Yezid’in ordusu tarafından kuşatılarak katledilmesiyle sonuçlanmıştır.