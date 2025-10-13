Salı, Ekim 14, 2025

Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı

25 ilde düzenlenen siber operasyon kapsamında; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karışan 274 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gün içinde yürütülen geniş çaplı siber operasyon kapsamında 274 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına karıştığı belirlenen kişiler hedef alındı.

Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Nevşehir ve toplam 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli tutuklandı. 123 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Soruşturmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, haksız kazanç sağlamak için para transferine aracılık ettikleri ve bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları “oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov ve yatırım ortaklığı” gibi temalarla dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

Operasyonlarda, 10 adet soğuk cüzdan, 7 araç ve piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 tapuya el konuldu. Şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, “Siber vatanı korumak için suç şebekeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Vatandaşlarımızdan şüpheli bir durum fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını rica ediyoruz. Biz gereğini yaparız.” ifadelerini kullandı.

