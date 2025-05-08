Ümit Özdağ’ın Hastanede Olması Nedeniyle Bugünkü Duruşma Ertelendi

Anadolu Ajansı tarafından yapılan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada sağlık kontrolleri gerekçesiyle hastaneye sevk edildi. Mahkeme, Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılamadığını duyurdu.

Ümit Özdağ hakkında “Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na muhalefet” ve “hakaret” suçlamalarıyla Ankara’da iki ayrı dava sürüyor. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, Özdağ ve avukatları mazeret bildirerek hazır bulunmadı. Her iki dava, mahkeme tarafından 8 Temmuz tarihine ertelendi.

Aynı gün İstanbul’da, hakkında MİT mensuplarının kimliğini ifşa ettiği iddiasıyla açılan davanın da duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına ilişkin dilekçe sunduklarını ve Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre hastaneye sevkinin kapsamlı bir sağlık sorunu nedeniyle değil, rutin kontroller kapsamında gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer, durumun olağan dışı bir gelişme olmadığını belirtti.

Ümit Özdağ’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, duruşmaların ertelenmesi yargı sürecinin temmuz ayına sarkmasına neden oldu.