UYAP Üzerinden Bireysel Başvuru Dönemi Başlıyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sisteminde önemli bir adımı hayata geçiriyor. Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya, 1 Ekim 2025 itibarıyla avukatların bireysel başvurularını UYAP Avukat Portalı üzerinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Bu duyuru, bireysel başvuru hakkının 13. yılı kapsamında düzenlenen sempozyumda yapıldı. “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Bireysel Başvuruya Etkisi” konulu etkinlikte yüksek yargı organlarının temsilcileri, hukukçular ve akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi.

EKOL TV’nin haberine göre Başkan Özkaya, 13 yıllık süreçte Mahkemeye yaklaşık 700 bin başvuru yapıldığını ve bunlardan 590 bininin sonuçlandırıldığını belirtti. 2024 yılında ise 70 bin başvurunun geldiği Mahkeme, bu başvurulardan 67 binini karara bağladı ve 5 bin 551 hak ihlali kararı verdi.

Özkaya, yeni uygulamanın erişilebilirliği artıracağını ve başvuru süreçlerini daha hızlı, etkin ve şeffaf hâle getireceğini vurguladı. Elektronik başvuru imkânı sayesinde bireysel başvuru sisteminin toplumsal işlevinin güçleneceği ifade edildi.

Sempozyumda ayrıca dünya genelinde insan hakları ve adalet alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Özkaya, toplumların daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek için iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.