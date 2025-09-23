Salı, Eylül 23, 2025

Son Dakika

Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı 4 dakika ago
Çarpıntı Dizisi 2. Bölümüyle Reytinglerde Zirveye Çıktı 22 dakika ago
Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, Bayern Münih’in Radarındaydı 25 dakika ago
CHP Eski İl Başkanı Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi 47 dakika ago
Fed’in Faiz İndirimi Sonrası S&P 500 Tahminleri Yükseldi 56 dakika ago
UYAP Üzerinden Bireysel Başvuru Dönemi Başlıyor 1 saat ago
Türkiye-Polonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 3 saat ago
TOKİ’den Borç Kapatma ve Peşin Ödeme İndirimi Başladı 3 saat ago
Altın Borcu Olanlar İçin Kritik Uyarı: 2026’da Gram Altın 6.350 TL’yi Görebilir 3 saat ago
27-28 Eylül’de Gerçekleştirilecek Sinema Festivali İle Biletler 80 Liradan Satılacak 5 saat ago

UYAP Üzerinden Bireysel Başvuru Dönemi Başlıyor

Anayasa Mahkemesi, 1 Ekim 2025 itibarıyla bireysel başvuruların avukatlar tarafından UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
UYAP Üzerinden Bireysel Başvuru Dönemi Başlıyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sisteminde önemli bir adımı hayata geçiriyor. Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya, 1 Ekim 2025 itibarıyla avukatların bireysel başvurularını UYAP Avukat Portalı üzerinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Bu duyuru, bireysel başvuru hakkının 13. yılı kapsamında düzenlenen sempozyumda yapıldı. “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Bireysel Başvuruya Etkisi” konulu etkinlikte yüksek yargı organlarının temsilcileri, hukukçular ve akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi.

EKOL TV’nin haberine göre Başkan Özkaya, 13 yıllık süreçte Mahkemeye yaklaşık 700 bin başvuru yapıldığını ve bunlardan 590 bininin sonuçlandırıldığını belirtti. 2024 yılında ise 70 bin başvurunun geldiği Mahkeme, bu başvurulardan 67 binini karara bağladı ve 5 bin 551 hak ihlali kararı verdi.

Özkaya, yeni uygulamanın erişilebilirliği artıracağını ve başvuru süreçlerini daha hızlı, etkin ve şeffaf hâle getireceğini vurguladı. Elektronik başvuru imkânı sayesinde bireysel başvuru sisteminin toplumsal işlevinin güçleneceği ifade edildi.

Sempozyumda ayrıca dünya genelinde insan hakları ve adalet alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Özkaya, toplumların daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek için iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX