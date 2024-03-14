Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman’da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi’nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K’nın bacağının üzerine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlgili Haberler
Bavulunda Uyuşturucu Bulunan Zanlı Tutuklandı
Tartıştığı Kızı Tabancayla Öldüren Genç İntihar Etti
Bozankaya Avrupa’da 2 Tramvay İhalesi Daha Kazandı
Arama Kurtarma Köpekleri “Paşa”, “Badi” ve “Diva” Olası Afetlere Hazırlanıyor
İstiklal Marşı 103 Yıl Önce Bugün Kabul Edildi
Eski Milletvekili Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı