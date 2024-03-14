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Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bir binanın temelinde kazı çalışmaları yapılırken üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Adıyaman’da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi’nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K’nın bacağının üzerine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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