İzmir’in Güzelbahçe Belediyesi’nde devreye alınan yeni hizmet tanıtıldı. Halkın sağlıklı ve içilebilir su ihtiyacını karşılaması adına atılan bu adım ile damacanalar 25 TL karşılığında doldurulabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Atatürk Mahallesi’nde ilk Sumatik uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi. Sözlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Günay, hizmetten vatandaşların memnun kalması halinde diğer mahallelerde de hizmetin sunulacağını ifade etti.

Sumatikler Nasıl çalışacak?

Sumatikler şebeke suyunu kullanıyor. 5 ayrı filtreleme sistemi olan makine, arıtırılmış suyu ücret karşılığında vatandaşlara sunuyor. Arıtılmış sudan arda kalanlar ise özel bir depoda toplanıyor. Belediyenin su ihtiyacı olduğu alanlarda tankerler ile alınan bu su kullanılıyor. Mahalle muhtarlarından yoğun talep alan makine için 12 mahallede planlamalara başlanmış durumda Sumatik ücretleri ise şöyle;