Yabancıların Vatandaşlık İşlemlerini Suistimal Eden Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışları gerçekleştiren organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda toplam 106 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre elebaşı M.A. liderliğindeki örgüt, 451 yabancıya aileleriyle birlikte vatandaşlık kazandırmak için sahte gayrimenkul işlemleri yürüttü. Bakanlık yetkilileri, bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Operasyon kapsamında örgüte ait holdingler ve anonim şirketler, 1.240 daire, 47 otomobil, 65 arsa ve banka hesapları dahil olmak üzere önemli miktarda malvarlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını aktarırken, başta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili birimlerin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca MASAK ve emniyet personelinin iş birliği sayesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği vurgulandı.