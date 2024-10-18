Türkiye’de bugün herkesin tepkisini çeken bir olay meydana geldi. Bebek acil hastaların ölümlerine neden olan olaya yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla Yenidoğan çetesi olayı ortaya çıktı. İddialara göre Yenidoğan çetesi lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ve örgütün idaresini yürüten İlker Gönen hakkında hapis cezası istendi. 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen Yenidoğan çetesinin hangi hastanelerde kimlerle organize işi yürüttüğü merak edilmeye başlandı. Peki, Yenidoğan çetesi olayı ne?

Yenidoğan Çetesi Olayı Ne?

Acil durumda olan bebek hastaların ölümlerinden sorumlu tutulan Yenidoğan çetesi, özel hastanelere yönlendirdikleri bu hastalar için para kazandığı, devleti de zarara uğrattığı ortaya çıktı. 22 kişi tutuklu olarak yargılanırken toplamda 47 şüphelinin olduğu belirtildi. 494 sayfalık iddianamede ağır cezalar istendi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’da gerçekleştirilen Yenidoğan çetesi olayında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle organize suç işlendi. 112 ekipleri bebek acil hastaları önceden belirlenen özel hastanelerine yönlendirmeye başladı. Bu bebeklerin büyük bir kısmı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bebek hastalarının durumlarının çok ağır olarak gösterildiği, özel hastanelerde çok daha uzun sürelerde yatırıldığı ve SGK’dan böylece yüksek ücretler alındığı anlaşıldı. Üstelik bebeklerin uygun ve gerekli tıbbi hizmeti almadığı da ortaya çıkarıldı. Bazı bebekler ağır hastalanması için kaptıkları enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özel Hastaneler Yönetmeliğine aykırı hareket eden özel hastaneler için de işlem başlatıldı. Yenidoğan çetesi içerisinde olan kişilerin yargılanması önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yenidoğan Çetesi Hangi Hastanelerle İşbirliği Yaptı?

Şüpheli Fırat Sarı’nın elebaşısı olduğu suç örgütünün çalışma yaptığı hastanelerin listesi de TGRT Haber’de yayınlandı. TGRT Haberin verilerine göre kapsam dahilindeki hastaneler şöyle;