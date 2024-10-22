Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden daha fazla kazanç sağlamak için hastaları kullanan çetelerin hedefinde yeni doğan bebekler vardı. Bugün ise yeni gündem stent çetesi oldu. Gözlerinde sorun olan hastaları gerekmeden dahi ameliyata zorladığı tespit edilen çete üyeleri, SGK üzerinden büyük kazançlar elde ederken hastaların ölmesine dahi göz yumduğu ortaya çıktı. Stent çetesi olarak adlandırılan bu çete üyeleri ile ilgili pek çok iddia gündeme gelirken konuyla ilgili şikayet yağmurunun yaşandığı belirtildi.

Stent Çetesi Neler Yapıyor?

Edinilen bilgilere göre stent çetesi, stent ameliyatları ve göz ameliyatları yaparak haksız kazanç sağlıyor. Sektörde çeteleşen ve birbiri ile anlaşan sağlık sektörü çalışanları ve doktorlar, binlerce kişiyi gerekmediği halde operasyonlara yönlendirdi. Yüksek faturalar çıkarılan ya da ele geçirilen kimlikler üzerinden sahte operasyonlar yapıldığını gösteren hastaneler, SGK’dan milyonlarca lira kazanıyor. Stent çetesiyle ilgili gündeme gelen iddialarda yapılan usulsüzlükler şöyle;

İhtiyacı olmayan hastalara anjiyo gibi ameliyatlar yapılması

Ücretsiz sağlık kontrolü yaparak kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirme

Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin ameliyat yapılmış ve yoğun bakımda yatmış gibi gösterilmesi

Ücretsiz göz muayenesi yaptıranlara gereksiz tedaviler ve işlemler önerilmesi ve uygulanması

Kimlik bilgileri çalınan kişilerin diyalizde gösterilmesi

Vatandaşlar ücretsiz muayene olsa da kimlik bilgileri üzerinden yapılan özel ve gizli girişler ile SGK’dan yüklü miktarlarda para kazandığı ortaya çıkan hastaneler ve uzmanların bu oyunu ortaya çıktı. Üstelik yaşlı kişiler için yapılan usulsüz operasyonlarda yaşlıların yaşamı tehlikeye atılıyor. Pek çok kişinin bu nedenle öldüğü de iddia ediliyor.