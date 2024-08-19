Yurt dışına gitmek isteyenler için şu anda en kolay çözümlerden birisi yeşil pasaport. Vize taleplerinin reddedilmesi nedeniyle binlerce kişi iş nedeniyle bile yurt dışına çıkamazken yeşil pasaport çok daha gözde hale geldi. Yaşanan sorunlar nedeniyle meclisteki konuyla ilgili kanun tekliflerinin sayısı dahi 19’a ulaştı. Ancak hükümetten bu konuyla ilgili somut bir adım atılmış değil.
Yeşil Pasaport İçin Yasa İsteniyor
Türkiye’de CHP, MHP, DP, Deva, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile yeşil pasaportun kapsamı genişletilmek isteniyor. Yasa teklifleri ile tır şoförleri, serbest muhasebeciler, eczacılar, gazeteciler gibi pek çok kesimin yeşil pasaport alma hakkına sahip olması isteniyor. Ancak TBMM’ye sunulmasına rağmen konuyla ilgili kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatılmadı. Bu nedenle de 2024 yılı içerisinde böyle bir yeniliğe gidilmesi beklenmiyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde 800 bin kişinin daha kapsama girmesi bekleniyor. Şu anda ise Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport kullanıyor.
Kimler Yeşil Pasaport Kullanıyor?
Resmi verilere göre Türkiye’de en çok yeşil pasaport kullanan kişiler şöyle;
- 50 bin muhtar
- 29 bin bekçi
- 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan)
- 3 bin sendika yöneticisi
- 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci
- 18 bin eczacı
- 16 bin hakim-savcı
Türkiye’de yeşil pasaportun imajını zedelenmemesi için düzenlemeye gidilmek istenmediği ifade edildi.
Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?
Türkiye’de yeşil pasaport kullanma hakkı tanınan meslekler ve şartlar ise şöyle;
- Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,
- TBMM eski üyeleri ve bakanlar,
- Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,
- Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,
- Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,
- Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,
- “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihracat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,
- Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,
- Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları