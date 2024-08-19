Yurt dışına gitmek isteyenler için şu anda en kolay çözümlerden birisi yeşil pasaport. Vize taleplerinin reddedilmesi nedeniyle binlerce kişi iş nedeniyle bile yurt dışına çıkamazken yeşil pasaport çok daha gözde hale geldi. Yaşanan sorunlar nedeniyle meclisteki konuyla ilgili kanun tekliflerinin sayısı dahi 19’a ulaştı. Ancak hükümetten bu konuyla ilgili somut bir adım atılmış değil.

Yeşil Pasaport İçin Yasa İsteniyor

Türkiye’de CHP, MHP, DP, Deva, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile yeşil pasaportun kapsamı genişletilmek isteniyor. Yasa teklifleri ile tır şoförleri, serbest muhasebeciler, eczacılar, gazeteciler gibi pek çok kesimin yeşil pasaport alma hakkına sahip olması isteniyor. Ancak TBMM’ye sunulmasına rağmen konuyla ilgili kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatılmadı. Bu nedenle de 2024 yılı içerisinde böyle bir yeniliğe gidilmesi beklenmiyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde 800 bin kişinin daha kapsama girmesi bekleniyor. Şu anda ise Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport kullanıyor.

Kimler Yeşil Pasaport Kullanıyor?

Resmi verilere göre Türkiye’de en çok yeşil pasaport kullanan kişiler şöyle;

50 bin muhtar

29 bin bekçi

68 bin infaz koruma memuru (gardiyan)

3 bin sendika yöneticisi

15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci

18 bin eczacı

16 bin hakim-savcı

Türkiye’de yeşil pasaportun imajını zedelenmemesi için düzenlemeye gidilmek istenmediği ifade edildi.

Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?

Türkiye’de yeşil pasaport kullanma hakkı tanınan meslekler ve şartlar ise şöyle;