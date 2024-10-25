Türkiye’de gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle 2 günden beri dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Cuma günleri ekranlara gelen popüler dizilerin olması nedeniyle Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı sorusu da gündeme taşınmaya başladı. Peki, son durum ne? Bu akşam diziler yayınlanacak mı?
Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar Yayınlanacak mı?
Terör saldırıları sonrasında dizilerin reklam gelirlerinde de dengesizliklerin yaşanması yeni bölümlerin yayınlanmasını engellemişti. Bugün ise Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar gibi iddialı diziler için kanalların yayın akışları paylaşıldı.25 Ekim 2024 TV yayın akışı ile kanallarda bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programlar belli oldu.
ATV yayın akışı
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Bir Gece Masalı
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.15 Yaprak Dökümü
- 13.00 Gelinim Mutfakta
- 16.00 Ayazın Sonu Güneş
- 17.15 Bizi Birleştiren Hayat
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
- 07.00 Güne Başlarken
- 09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yalı Çapkını
NOW TV yayın akışı
- 08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30- Gizli Bahçe
- 13.30- En Hamarat Benim
- 16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00- Gizli Bahçe
TRT 1 yayın akışı
- 09.00 Kod Adı Kırlangıç
- 10.30 Alişan ile Gülümse Hayata
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Gönül Dağı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Kara Ağaç Destanı
Show TV yayın akışı
- 08.00 Bu Sabah
- 10.00 Kızılcık Şerbeti
- 12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
- 06.00 Dizi
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Aramızda Kalmasın
- 11.00 MasterChef Türkiye
- 13.45 Gazete Magazin
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm