Türkiye’de gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle 2 günden beri dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Cuma günleri ekranlara gelen popüler dizilerin olması nedeniyle Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı sorusu da gündeme taşınmaya başladı. Peki, son durum ne? Bu akşam diziler yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar Yayınlanacak mı?

Terör saldırıları sonrasında dizilerin reklam gelirlerinde de dengesizliklerin yaşanması yeni bölümlerin yayınlanmasını engellemişti. Bugün ise Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar gibi iddialı diziler için kanalların yayın akışları paylaşıldı.25 Ekim 2024 TV yayın akışı ile kanallarda bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programlar belli oldu.

ATV yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Bir Gece Masalı

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ayazın Sonu Güneş

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yalı Çapkını

NOW TV yayın akışı

08.00- İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30- Gizli Bahçe

13.30- En Hamarat Benim

16.30- Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00- Gizli Bahçe

TRT 1 yayın akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan ile Gülümse Hayata

13.15 Seksenler

14.25 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

Show TV yayın akışı

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı