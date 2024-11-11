Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Atiye, evlilik sonrasında zamanının büyük bir bölümünü ailesine ayırmaya başlamıştı. 2 kez doğum yapan ünlü isim şimdi 3. çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına almak için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde doğum yapacak şarkıcının doğacak kızına vereceği isim belli oldu. Ancak iddialara göre bu isim eşi ve çocukları tarafından istenmediği için ailede kriz çıktı. Peki, Atiye’nin kızının adı ne olacak? Neden kriz yaşandı?

Atiye’nin Doğacak Kızının Adı Ne Olacak?

8 aylık hamile olan Atiye’nin doğacak kızının adı Mavera. Mavera ismini çok beğendiğini söyleyen şarkıcı bu konuyla ilgili özel bir açıklama da yaptı. Açıklamasında “Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz” diyerek son durumu aktaran Atiye, ailesini ikna edebilirse kızına bu ismi verecek.

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenen Atiye, 6 yıl önce evet demişti. Ferah ve Feza adlarındaki iki çocuğunun ardından 3. çocuğu isteyen çift, 2019 ve 2023’te yaşadıkları çocuk sevinçlerini 2024 yılında yeniden yaşamak istiyor.