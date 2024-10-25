Dizileriyle Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından birisi olan ATV’de yeni sezonda ekranlar gelen Karadut kötü reytingleri ile dikkat çekiyordu. Sezon başında iddialı yapımlardan birisi olması beklenen Karadut’ta İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız gibi reytingi yüksek oyuncular tercih edilmişti. Ancak tekrar şans tanınmasına rağmen istenen sonuçları veremeyen dizi için karar verildi.

Karadut Final Yapacak!

Ekranlarda pek çok dizi final yaparken bu dizilere Karadut da eklenecek. Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti gibi yıldız oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken yapımlar için final kararı alınmıştı. ATV, Karadut için de benzer bir karar aldı. Karadut önümüzdeki bölümlerde final yaparak ekranlara veda edecek.

Sırma Yanık imzası taşıyan senaryo, farklı ve izleyenlerin ilgisi çeken sahneleriyle akılda kazanmıştı. Özellikle ilk bölümleriyle sosyal medyanın en çok konuşunla dizilerinden birisi olmayı başaran Karadut, daha sonrasında bu başarısını sürdüremedi.

Karadut Ne Zaman Final Yapacak?

Karadut 6. bölüm ile final yapacak ve ekranlara veda edecek. Dizide özellikle annesinin toprağını yedirilen bir kadının olması dizinin tepki çekmesine neden olmuştu. Tüm bu yaşananların finalde etkili olduğu düşünülüyor.