88 yaşındaki Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kolon, gırtlak ve bağırsak kanseri olan ünlü oyuncu, bu kanserleri atlatmıştı. Ancak akciğer kanserine yakalanan Aydemir Akbaş, ileri yaşı ve hızlı ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde farklı iddialar nedeniyle gündeme gelen Aydemir Akbaş’ın vefatı bugün resmen duyuruldu. Yaşamını yitiren ünlü oyuncunun vasiyeti de belli oldu.

İşte Aydemir Akbaş’ın Vasiyeti

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Aydemir Akbaş’ın vasiyeti belli oldu. Yapılan son açıklamalara göre yakınlarından durumu iyi olmayan varsa ilk olarak bu kişilere maddi destek yapacak yapılacak. Ardından ise tüm mal varlığı Galatasaray’a bağışlanacak. Galatasaray’a olan sevdasıyla da bilinen oyuncu, ayrıca kendisinin filminin yapılmasını da istemiyor.