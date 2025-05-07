Aykut Elmas, Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı Sonrası Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, ünlü siyasetçi ve sanatçı Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Elmas, Önder’in ölümüne dair “Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun” şeklindeki paylaşımında beklemediği dönütler aldı.

Paylaşımının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Elmas, kısa süre içerisinde 67 bin takipçi kaybetti. Tepkilerin ardından açıklama yapan fenomen, kendisinin sadece Sırrı Süreyya Önder’in sanat yönünü takdir ettiğini belirterek, “Siyasetle ilgilenmiyorum, Önder’in siyasal duruşunu hiç sorgulamadım.” dedi. Ayrıca “Benim ilgimi çeken yalnızca sanatçı kimliği ve yaptığı şakalardı.” ifadesini kullandı.

Ancak Elmas’ın açıklamaları, sosyal medyada eleştirilerin dinmesine yardımcı olmadı. Tepkiler karşısında daha fazla dayanamayarak hesabını kapatma kararı aldı.