En son Ömer dizisinde rol alan ve uzun zamandan beri ekranlarda yer almayan Barış Falay yeniden televizyonda yer alacak. Ömer dizisindeki Reşat Ademoğlu karakteriyle unutulmaz bir rolle ekranlarda yer alan Barış Falay’ın yeni projesi belli oldu.

İşte Barış Falay’ın Yeni Projesi

Barış Falay’ın yeni projesi Kar Çiçekleri oldu. Daha önce Ezel, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve Ömer gibi dizilerde rol alan oyuncunun yeni projesi Kar Çiçekleri olacak. NGM imzasını taşıyacak dizide Barış Falay Koray rolüyle sevenlerinin karşısında olacak. Aile hikayesini konu alan diziyle ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı tanıtımlar yapılacak. Dizide Barış Falay’ın partnerinin kim olacağı da merak ediliyor.