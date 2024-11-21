Türkiye’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Güneş’in Kızları adlı dizide rol alan Burcu Özberk, uzun zamandan beri ekranlarda yer almıyor. Film ve dizi projelerinde yer almayan oyuncu, yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İş bulmadığı için zor dönemden geçen Burcu Özberk, herhangi bir kurallının da olmadığını belirtti.

Son Projesi Ruhun Duymaz Oldu

Burcu Özberk’in ekranlarda yer aldığı son projesi Ruhun Duymaz oldu. Son projesinde dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlarda kısa süre kalan Burcu Özberk, yaz döneminde dil eğitimini için yurt dışına çıkmıştı.

“İş Arıyorum”

İş konusunda zorlu bir süreçten geçen oyuncu samimi açıklamalar yaparak “İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum” dedi.

Mesleğinde herhangi bir kuralının da olmadığını söyleyen oyuncu, “Benim Türkan Şoray kurallarım yok. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim… Yıl olmuş 2024 artık. Ama yine de bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim” diyerek sözleri noktaladı.