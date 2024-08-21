Netflix’te farklı yapımlarda yer alarak dijital platformlarda en çok rol alan isimlerden birisi olan Çağatay Ulusoy, yeni proje için de kamera karşısına geçti. Yeni filmi Centilmen için tanıtımlar bugün yapılırken Çağatay Ulusoy Centilmen filminde çok farklı bir rolde yer alacak. Filmin ilk tanıtımı sonrasında pek çok soru işareti gündeme geldi. İşte Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu, oyuncuları ve yayın platformu…

Çağatay Ulusoy Centilmen Filminin Konusu Ne?

Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu Saygın isimli bir kişinin başından geçenleri anlatıyor. Gerçek mutluluğu bir türlü bulamayan ve sürekli mutsuz olan Saygın’ın arayışları ve sonrasında kendini çok farklı bir yerde ve konumda buluyor. Varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcı bir ismi olarak tanınmaya başlayan Saygın, böylece çok farklı bir yaşama geçiş yapıyor.

Çağatay Ulusoy Centilmen Filminin Konusu Gerçek mi?

Filmin senaryosunun hazırlanmasında gerçek bir konudan yola çıkıldığı ve hikayenin gerçekte de yaşandığı belirtildi. Bu nedenle filmdeki ilişki ağı, başroldeki bir kişinin hayatından geçenler sosyal medyada da gündem oldu.

Centilmen Filminin Oyuncuları

Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Centilmen filminin oyuncuları da dikkat çekiyor. İddialı konusu ile Türkiye’de çok fazla işlenmeyen bir konuyu ekranlara taşıyacak olan filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Ebru Şahin

Haki Biçici

Nazlı Bulum

Şenay Gürler

Centilmen Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Tam Bir Centilmen 26 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.