Başrollerini Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar ile paylaştığı Gaddar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Ancak dizi, ekran serüvenine 20. bölümde erken final yaparak son verdi. Final kararının arka planında Çağatay Ulusoy’un maaşının ödenememesi olduğu iddiaları gündeme gelirken, bu durum dizi takipçilerini şaşkına çevirdi.

Çağatay Ulusoy’un Maaşı Dudak Uçuklatmıştı

Basına yansıyan haberlere göre, Çağatay Ulusoy’un Gaddar dizisinden bölüm başı 2 milyon TL aldığı belirtilmişti. Ayrıca, yeni bir projede yer alması durumunda bu rakamın 3,5 milyon TL’ye çıkacağına dair söylentiler de dolaşıma girdi. Bir mekan çıkışında gazetecilerle karşılaşan Çağatay Ulusoy, hakkındaki maaş iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu, “Astronomik rakamlar yazılıyor sizinle alakalı…” şeklindeki soruya, “Her şeye inanmayın.” diyerek cevap verdi.