Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sık sık yeniden gündeme gelen Cansu Dere, Asya Yılmaz’ın ardından yeni karakteri ile ekranlara gelecek. Son projesi sonrasında dinlenen ve gözlerden uzak kalan ünlü oyuncu yeni teklifi kabul etti. 1011 Gece Masalları adlı dizi ile dönüş yapacak Cansu Dere’nin dizideki partneri de merak ediliyordu. Bu konudaki soru işareti de giderildi.

Cansu Dere Beklentileri Yükseltiyor

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve Sadakatsiz gibi Türkiye’de çok popüler dizilerde Cansu Dere’nin rol alması, yeni projelerde de beklentileri yükseltiyor. Uzun zamandan beri de ekranlarda yer almayan başarılı oyuncunun iddialı bir projeyle dönmesi bekleniyordu.

Gündeme gelen son haberlere göre Cansu Dere’nin dizideki yeni partneri İbrahim Çelikkol olacak. İbrahim Çelikkol da uzun zamandan beri dizilerde rol almıyordu. İkilinin nasıl bir uyum yakalayacağı merak ediliyor.