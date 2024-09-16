Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlarla cezaevinde tutuklu kalan Dilan Polat ve Engin Polat beraat etti. beraat kararının verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dilan Polat, uzun bir süre ailesiyle bir arada olacağını ve paylaşım yapmayı düşünmediğini söylemişti. Ancak bu sözlerin geçerliliği çok kısa sürdü ve Dilan Polat paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Dilan Polat Sözünü Unuttu

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra “Paylaşım yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım” demişti. Ancak Dilan Polat yeniden paylaşımlarına başladı. eşi Engin Polat ile paylaşım yapan ve kalp işaretleri yapan çift sosyal medyada da yeniden gündem oldu. Dilan Polat’ın bu paylaşımları “Eskiye döndüler” şeklinde yorumlandı. İşte o poz;