Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Şebnem Bozok, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü ve başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nde yeni oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncuların ekleneceği duyurulurken yeni oyuncunun kim olduğu merak ediliyordu. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti’ndeki Nilay’ın annesi rolüyle yeni bir ismin katılacağı belli oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusu Serap Kim Olacak?

Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik’in diziden ayrılmasının ardından diziye katılacak yeni ismin kim olacağı merak ediliyordu. Nilay’ın annesi Serap karakteri ile diziye katılacak yeni ismin Neslihan Yeldan olacağı öğrenildi. Kızılcık Şerbeti’nin 77. Bölümünde ilk kez rol alacak oyuncu, Nilay’ın annesi rolüyle ortalığı birbirine katacak.

Neslihan Yeldan Kimdir?

25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuk kariyerine 1987 yılında, Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular topluluğunda adım attı. İlk yıllarında tiyatroya ağırlık veren Yeldan, 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra, Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Duru Tiyatro gibi çeşitli topluluklarda sahne aldı. Bu dönemde kazandığı deneyim, oyunculuğunu daha da ileriye taşıdı.

Neslihan Yeldan’ın televizyon dünyasında tanınması, özellikle “Bir Demet Tiyatro” dizisinde canlandırdığı Füreya karakteriyle gerçekleşti. Bu rolle izleyicilerin beğenisini kazanan Yeldan, BKM Oyuncuları ekibine de katılarak “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” adlı oyunda performans sergiledi. BKM sahnesindeki başarısı, onun geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı.

Tiyatrodaki başarılarının yanı sıra, Neslihan Yeldan çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de önemli rollerde yer aldı. Hem komedi hem de dram türündeki yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle “Bana Bir Şeyhler Oluyor” gibi yapımlarda gösterdiği performans, Yeldan’ın çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.