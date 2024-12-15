Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Lucas Torreira ile Türkiye’nin dikkat çeken isimlerinden birisi olan oyuncu Devrim Özkan aşk yaşıyordu. Galatasaraylı taraftarların da büyük destek verdiği ve ilgi gösterdiği bu ilişki için son dönemlerde farklı iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.

Birbiri hakkında paylaşım yapmayan, fotoğraf paylaşmayan çiftin ayrıldığı konuşuluyordu. Bu iddialar ile ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmezken bugün sosyal medyada sürpriz bir gelişme yaşandı. Çift birbiriyle paylaşım yapmadığı gibi birbirleriyle olan fotoğraflarını da sildi. Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Son durum ne?

Lucas Torreira Devrim Özkan Cephesinde Neler Yaşanıyor?

Birbirleriyle ilgili fotoğraf paylaşmamalarının yanı sıra birbirlerini takipten de çıkaran çiftin ayrıldığına kesin gözüyle bakılıyor. Zira son dönemlerde haklarında pek çok farklı iddia ortaya çıkarken hiçbir açıklama yapmamaları ve bugün fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkmaları çiftin ayrılıklarını doğrular nitelikte oldu.

Gözler iki isimden birinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.