Masterchef Türkiye 2024’te finale doğru adım adım yaklaşılırken talihsiz olaylar ve kazalar yeni sezona damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümde ise Danilo Zanna’nın yaşadığı tehlike korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yeni bölümün son anlarında yaşanan bir kaza, yarışmacının hedef haline gelmesine neden oldu. İşte MasterChef Türkiye’de yaşanan kazanın sebebi…

100 bin TL’lik Ödül Oyununda Büyük Talihsizlik

Kırmızı ve mavi takımın oyunun ardından 100 bin TL’lik ödül oyunu için yarışmacılar yarıştı. Yarışmayı kazanan Semih olurken 100 bin TL’lik ödül de Semih’e verildi. Ancak yarışmada Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Tadım yapan Danilo Zanna’nın damağı yırtıldı ve dişi kırıldı. Bu anlarda acı yaşadığı görülen jüri üyesine ilk yardım sette yapılırken ardından tedavisi için hastaneye gidildi.

Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Çerkez peyniri ile tabak hazırlayan Ezgi, tabağında pikan cevizinin kabuğunu unuttu. Tadım sırasında bu kabuğu fark etmeden yiyen Zanna ise dişinin kırılması ve damağının yırtılması nedeniyle büyük acı yaşadı.