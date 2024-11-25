MasterChef 2024 yarışmacılarından Eda Çağlayan, kaptanlık oyunu sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza ile gündeme oturdu. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde, Eda’nın takım arkadaşlarına “Bir bakar mısınız?” diyerek seslenmesinin ardından yaşanan panik anları dikkat çekti. Şeflerin de durumu fark etmesiyle Somer Şef, sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

MasterChef’te Eda’ya Ne Oldu?

Kaza sonrası Eda’nın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmanın bu akşamki bölümünde, olayın detayları ve Eda’nın durumu açıklığa kavuşacak. Fragman ile paylaşılan bu durum yeni bölüm için milyonlarca izleyeni meraklandırdı.

Eda Çağlayan Kimdir?

26 yaşındaki Eda, İzmirli. Pastacı ve dekor şefi olarak çalışan Eda, yemek tutkusunu çocukluk yıllarına dayandırıyor. Özellikle hamur işleri konusundaki uzmanlığıyla dikkat çeken yarışmacı, ana kadroya 12. Sıradan girmişti. Eda, “Yufki” isimli tarifiyle şeflerden tam not almıştı. Eda Çağlayan, MasterChef macerasını sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşıyor. 131 bin takipçisi bulunan yarışmacının hesabı ise edacaglayanofficial