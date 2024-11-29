Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt , her yıl düzenlediği “Şahane Cuma” kampanyasında iki konuk ağırladı.

Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram Çiftiyle Şahane Cuma Başladı

Oyuncu ve içerik üreticisi Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram çiftini İstanbul Levent mağazasında konuk eden MediaMarkt , kampanyasına geleneksel branda yırtma etkinliğiyle başladı. Etkinlikte, Ceyda Kasabalı MediaMarkt ‘tan kahve makinesi, Fırat Albayram ise oyun konsolu satın aldı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, bütünleşik kanal ve dijitalleşme stratejilerini adım adım uygulayarak 2024 yılı boyunca tüketici memnuniyetini ve bilinirliklerini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahane Cuma kampanyası için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden Uslukılınç, “Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi Şahane Cuma kampanyamızı kusursuz alışveriş deneyimiyle tüketicilerimize sunuyoruz. Kahve makinelerinden tabletlere, dikey süpürgelerden akıllı telefonlara kadar birçok ürüne ilginin bu yıl da yoğun olacağını tahmin ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.