Türkiye’de ünlü isimlere yönelik başlatılan soruşturma gündem oldu. Mehmet Ali Erbil ile başlayan soruşturma ve gözaltı kararına Serdar Ortaç ve Batuhan Karadeniz de dahil oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı? Ünlü isimlerin suçları ne?

Mehmet Ali Erbil Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Ali Erbil ile birlikte aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 20 kişi, yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alındı. Bu isimler sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis site ve uygulamalarının tanıtımlarını yapması ya da yasa dışı bahis oynaması nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Eleştiri alan bu durumlara karşı düğmeye basıldı.

Gözaltına alınan ilk isim Mehmet Ali Erbil oldu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenilen ünlü ismin bu görüntüleri de sosyal medyada geniş ses getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

Konuyla ilgili adım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Açılan soruşturma kapsamında ünlü isimler için yasa dışı bahse teşvik suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Şu an için 20 kişiyi kapsayan kararın genişleyip genişlemeyeceği merak ediliyor.

Yasa Dışı Bahse Teşvik Suçu Cezası Ne?

TCK’ya göre yasa dışı bahse teşvik suçu cezası şöyle;

Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.