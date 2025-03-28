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Mert Ramazan Demir askerlik yapacağı yer belli oldu!

Yalı Çapkını dizisinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir’in nerede askerlik yapacağı merak ediliyor.

Yayınlanma:
Ali Editör
Mert Ramazan Demir askerlik yapacağı yer belli oldu!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mert Ramazan Demir reyting rekorları kıran dizinin final bölümünün çekiminin tamamlanmasının ardından askere gideceğini açıklamıştı. 

Demir’in hayranları da oyuncunun nerede askerlik yapacağını merak ediyorlar. 

Mert Ramazan Demir Nerede Askerlik Yapacak?

Yalı Çapkını dizisinin final yapacağı geçtiğimiz haftalarda netlik kazanırken, izleyiciler final bölümünü heyecanla beklerken dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in de askere gideceği öğrenildi. 

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında aktarılan iddialara göre ünlü oyuncu 3 Nisan tarihinde Hatay İskenderun’da bulunan birliğe teslim olacak. 

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