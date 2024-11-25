Çağla Şikel ile Nail Gönenli aşkı magazin gündeminde bomba etki yaratmıştı. Emre Altuğ ile uzun bir ilişki yaşayan ünlü manken sonrasında ise Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık kararı gelmişti. Daha sonrasında ikilinin arkadaş olmaya karar verdiği ortaya çıkarken Nail Gönenli ile ilgili bugün başka bir gelişme yaşandı. İddialara göre Nail Gönenli yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik yeni aşkı tanıdık bir isim.

Nail Gönenli Cemiyete Girdi! İşte Yeni Aşkı

Mehmet Üstündağ imzalı son dakika gelişmesine göre Nail Gönenli, İdil Yazar ile aşk yaşamaya başladı. Gündemde geniş bir yer bulan bu gelişmede, ikilinin Eylül ayında tanıştığı, Çeşme’de başlayan arkadaşlığın aşka dönüştüğü öne sürüldü. 1 ay önce ilişkiye başlayan çiftin ilişkisi sonrasında gözler Çağla Şikel’e çevrildi.

İdil Yazar ile Çağla Şikel’in dost olduğu biliniyor bu nedenle Nail Gönenli’nin yeni aşkı için ünlü mankenin nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.