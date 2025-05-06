Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı

“Havhavhav” adlı parçasıyla adından söz ettiren rap sanatçısı Süleyman Burak Bodur, sahne ismiyle bilinen Lvbel C5, şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sanatçı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Lvbel C5, 5 Mayıs 2025 tarihinde ifadeye çağrıldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından, sevk edildiği Gebze Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi. Rapçi, kararın ardından Kandıra Cezaevi’ne teslim edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiğine dair tespitler bulunan ve kamuoyunda Lvbel C5 olarak tanınan S.B.B. hakkında hazırlanan dosya doğrultusunda şahıs, Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi uyarınca tutuklanmıştır.” denildi.

Lvbel C5 Kimdir?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğdu. Müzik kariyerine 2019 yılında yayımladığı “Drop” isimli single ile adım attı. 2021 yılında Batuflex ile birlikte çıkardığı “Ralli” şarkısıyla büyük çıkış yakalayarak Türkiye müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Sanatçı, 2022 yılında ilk stüdyo albümü “C5MODE”u piyasaya sürdü. 2023 yılında “Gaz Pedal” ve “DACIA” gibi hitlerle adından sıkça söz ettiren Bodur, 2024 yılında yayımladığı “Ne” ve “Sezen Aksu” parçalarıyla da dinleyici kitlesini artırmayı başardı. Son olarak “Havhavhav” isimli şarkısıyla müzik platformlarında önemli dinlenme rakamlarına ulaştı.