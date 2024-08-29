Sinem Ayyıldız ile evli olan Rüştü Onur Atilla, boşanmasının üzerinden 20 gün geçtikten sonra Nez ile aşk yaşadığını duyurmuştu. O dönemde büyük tepki alan Rüştü Onur Atilla, Nez ile fotoğraflarını paylaşmaya başladı. İhanet iddiaları ile başlayan aşk kısa sürdü. Çiftin ayrıldığı gündeme gelmezken bir takipçisinin sorusu üzerine Nez ayrıldıklarını söyledi.

Rüştü Onur Atilla ile Nez Neden Ayrıldı?

10 yıllık evliliğini bitirerek Nez ile yeni bir beraberliğe başlayan Rüştü Onur Atilla, mutlu pozlarıyla dikkat çekiyordu. Nez son dönemlerde Rüştü Onur Atilla ile birlikte fotoğraflarını paylaşmamasına dikkat çeken bir takipçisine cevap verdi. Bu cevabıyla ayrıldıklarını resmen duyuran Nez, takipçilerinden destek aldı. Nez’in açıklaması şöyle;