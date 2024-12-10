Survivor 2025 için heyecan devam ediyor. Hangi yarışmacıların yeniden Survivor’a katılacağı merak edilirken sızdırılan listenin doğru olup olmadığı da hala netlik kazanmış değil. Konu ile ilgili yeni gelişme ise Sahra ışık cephesinde yaşandı.

Yarışmaya katıldığı dönemde farklı iddialar ile gündeme gelen Sahra Işık, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Umre’ye gitmişti. Umre’den paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olan yarışmacının yarışmaya katılıp katılmayacağı kesinlikle kazandı.

Sahra Işık Survivor’a Katılacak mı?

Sahra Işık umre fotoğraflarını paylaşması ile birlikte Türkiye’de büyük ilgi çekti. Zira son fotoğraflardan bir tanesinde elinde ultrason görüntüleri olduğu görülen ismin hamile olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı fotoğraflara özel bir mesaj da bırakan Sahra Işık’ın hamile olduğu için yeni yılda Survivor’da yer almayacağı kesinleşti. Henüz hangi isimlerin katılacağı net olarak bilinmese de Survivor 2025 yarışmacıları arasında Sahra ışık yer almayacak.

Sahra Işık konu ile ilgili olarak “Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin,endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah’a yöneldi de dünyası çiçek açmadı” dedi.