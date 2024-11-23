Türkiye’nin gündemdeki yapımlarından birisinde Seda Bakan Hadise ile birlikte rol aldı. Türkiye’nin önde gelen kadın şarkıcılarından birisi olan Hadise, ilk kez kamera karşısına geçerek bir projede yer aldı. Sahnelerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte herkesin merak etmeye başladığı dizinin adı da araştırılıyor. Peki, Seda Bakan Hadise dizisinin adı ne? Dizi hangi platformda izlenebilir?

İşte Seda Bakan Hadise Dizisinin Adı

Seda Bakan Hadise dizisinin adı Esas Oğlan. Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın eşlik ettiği dizi, fragmanıyla dahi gündem olmuştu. Zira TikTok’ta fragmana yasak getirilmişti. Dizi olarak planlanan ve Esas Oğlan 2. sezon çekilecek mi sorularının gündeme taşınmasına neden olan ilk sezon, izleyenlerden farklı yorumlar aldı.

Seda Bakan Hadise Dizisi Esas Oğlan Hangi Platformda?

Seda Bakan Hadise dizisi Esas Oğlan Gaın’de yayınlanmaya başlandı. Ücretli bir içerik izleme platformu olan Gain, ünlü isimlerle yaptığı bu proje sayesinde Türkiye’de daha fazla kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Gain üzerinden diziyi izlemek isteyenlerin ücretli üyelik satın alması gerekiyor.

Esas Oğlan Kaç Bölüm?

Dizinin kaç bölüm olduğu henüz açıklanmadı. İlk 2 bölümünün yayınlanmasıyla girişin yapıldığı Esas Oğlan’ın kaç bölüm çekileceği, ne zaman final yapacağı, ikinci sezonun olup olmayacağı bilinmiyor. Esas Oğlan 3. sezon yayın tarihi 24 Kasım olarak açıklandı.