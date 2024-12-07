2013 yılında Survivor şampiyonu olan ve kısa süre içerisinde Türkiye’nin sevilen isimlerinden biri haline gelen İntepe, Survivor sonrasında oyunculuk alanına yönelmiş ve rol aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Yarışmacı, şimdi ise evlilik haberleriyle gündeme geldi.

Hilmi Cem İntepe Kiminle Evleniyor?

Hilmi Cem İntepe, kendi markasına sahip olan ve aynı zamanda tasarımcı olarak tanınan Pırıl Atasev ile uzun zamandan beri ilişki yaşıyordu. İlişkilerini evlilik ile sürdürmek isteyen çift, Hilmi Cem İntepe’nin yaptığı evlilik teklifiyle resmiyet kazandı. Evlilik teklifi yaptığı anı sosyal medyadan paylaşan İntepe, takipçilerinden de tebrik mesajları aldı. Çiftin evlilik tarihi henüz belli olmazken, konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.