Acun Ilıcalı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan ve yıllardır büyük ilgi gören şarkı yarışması O Ses Türkiye, 2025 itibariyle yeniden ekranlarda olacak. Son olarak 2022 yılında yayınlanan program, yeni sezon için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yayınlanan yarışmanın jüri koltuğunda oturacak isimler ise yavaş yavaş netleşiyor. Yarışmanın ilk açıklanan jüri üyesi, ünlü besteci ve müzisyen Sinan Akçıl oldu. Ancak en büyük gündem, Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz paylaşım.

Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye Jürisi Olacak mı?

Jüri üyeleriyle her sezon dikkat çeken O Ses Türkiye, 2025 sezonunda izleyiciyi şaşırtmaya hazırlanıyor. Önceki sezonlarda jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk gibi isimler yer almıştı. Ancak bu yıl farklı bir jüri kadrosu izleyicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor. Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Paylaşımında, “Bu sene yanımdaki koltuk” ifadelerini kullanan ünlü sanatçı, yeni sezonda jüri üyelerinden biri olacağını ima etti. İşte o paylaşım;

Kadro Merak Ediliyor

Sinan Akçıl ve Gökhan Özoğuz’un açıklamaları sonrası, diğer jüri üyelerinin kim olacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Kısa süre içerisinde tanıtımların yapılması bekleniyor.