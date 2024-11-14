Mauro Icardi ile yaşadığı aşkıyla uzun bir süre Türkiye gündeminde yer alan Wanda Nara, Arjantin’e giderek Icardi’den uzaklaşmıştı. Arjantin’de Rapçi L-Gante ile yakınlık kurduğu görülen ve sonrasında videoları gündeme düşen Wanda Nara için yeni iddialar ise hamile olduğu yönünde. Dünyanın önde gelen haber sitelerinde yer alan Wanda Nara hamile iddiaları sonrasında resmi açıklama geldi.

Wanda Nara ile Icardi Ayrılıyor

Gündeme düşen videolar ve Wanda Nara’nın açıklamaları sonrasında çift ayrılık kararı aldı. Icardi, boşanma davası açarken Wanda Nara’nın L-Gante ile aşkına devam edeceği öğrenildi. Ancak gündeme gelen son iddialarda Wanda Nara’nın 3 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

Wanda Nara Hamile mi?

Arjantin medyasında yer alan haberlerde çok uzun süreden beri Wanda Nara ile L-Gante’nin ilişki yaşadığı ve Wanda Nara’nın da 3 aylık hamile olduğu söylendi. Üstelik Icardi’nin bu haberi aldıktan sonra “O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!” dediği ve ikilinin çok sert bir tartışma yaşadığı da belirtildi.

Wanda Nara konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda hamilelik iddialarını yalanladı.